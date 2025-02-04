今季の不振にあえぐマンチェスターＣ（イングランド）が、冬の移籍期間で英国史上２位となる１億８０００万ポンド（約３５４億６０００万円）の補強費を使ったことが４日までに明らかになった。ＢＢＣによると、マンＣはポルト所属のスペイン人ＭＦニコ・ゴンザレス（２３）を５０００万ポンド（約９８億５０００万円）で獲得し、今冬の補強費の総額が３５４億６０００万円に達したという。これは２０２３年にチェルシーが記