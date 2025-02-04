第１子妊娠を発表したモデルで女優の大政絢が４日までに自身のＳＮＳを更新。オフショットをアップした。インスタグラムで「冬の赤」とハートマーク付きで書き始め「Ｐｒｅｃｉｏｕｓ２月号是非」と呼びかけるとオフショット複数枚を投稿。真っ赤なドレス姿や、ベージュのワンピースで足元に赤いブーツを合わせたスタイルなどの写真を公開した。この投稿にファンからは「赤すっごく似合いますね美人すぎる」「絢さんス