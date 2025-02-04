現調教師の福永祐一騎手とのコンビで、国内外でＧ１を４勝したエイシンプレストン（牡２８歳、父グリーンダンサー）が２月２日、繋養先の栄進牧場（北海道浦河町）で死んだことが分かった。ジャパン・スタッドブック・インターナショナルのＸで発表された。９９年の朝日杯３歳Ｓ・Ｇ１（現在の朝日杯ＦＳ）を勝ち、古馬になってからは０２年と０３年のクイーンエリザベス２世Ｃの連覇を含め香港Ｇ１を３勝した。通算成績は３２