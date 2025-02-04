２月４日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）では、トランプ氏が高関税発動の1カ月延期することを表明し、メキシコとカナダ両国と合意したという朝日新聞デジタルの記事を紹介した。 番組で紹介した朝日新聞デジタルの記事によれば、トランプ米大統領は3日、メキシコとカナダに課すと表明していた関税について、発動を1カ月猶予する方針を自身のSNSに投稿した。関税の発動は4日午前0時1分（日本時間4日午後2時1