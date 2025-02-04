備前市役所 岡山県備前市が2023年に行ったプロ野球の観戦ツアーを巡り、市が旅行会社と結んだ契約に違法性があるとして市民が吉村市長に対し、業務委託料を市に返還するよう求めている裁判が始まりました。市長側は訴えの棄却を求めました。 備前市は、2023年に市民を対象にした大阪でのプロ野球の無料観戦ツアーを3回行いました。旅行会社と随意契約を結んでいて、約490万円の業務委託料を支払いました。