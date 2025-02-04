ぎりぎりのメジャー契約？中日からポスティングシステムによる米大リーグ移籍を目指していた小笠原慎之介投手（27）が今オフの日本人選手の大トリとして、ナショナルズ入りで合意に達した。契約は2年総額350万ドル（約5億5000万円）で、中日への譲渡金は70万ドル（約1億1000万円）となる。労使協定による年齢制限のため、マイナー契約しか結べなかった佐々木朗希投手（23）のドジャース移籍で、ロッテが受け取る約2億5000万円に