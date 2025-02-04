人気男性グループＩＭＰ．が４日、都内で化粧品ブランド「ハリアス」のＣＭキャラクター就任発表会見に登壇した。同グループ初のテレビＣＭ出演で、「最高のキミに、会いたい。」篇が５日から放送される。佐藤新（２４）は「黒とゴールドの世界観に合わせたＣＭ」と見どころを説明。「僕は金髪だったんですけど黒髪にした。それぐらい気合を入れた」とＣＭにかけた思いを明かした。「今ほしいご褒美」に話が及ぶと、佐藤は「