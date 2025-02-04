自民・公明両党と国民民主党の政調会長が会談し、「年収103万円の壁」の見直しに向け、できるだけ早く税調会長による協議の再開を目指すことを確認しました。自民党小野寺政調会長「衆議院では例年2月中に予算の成立を期して（予算案の採決を）行っているので、それを目指してなるべく早い段階で合意ができればなと思います」103万円の壁を巡っては2024年12月、3党の幹事長間で「178万円を目指す」ことで合意しました。た