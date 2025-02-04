兵庫県姫路市は4日、市出身の哲学者和辻哲郎にちなんで設けた「和辻哲郎文化賞」の第37回受賞作品を発表した。【写真】お父さん、そっちの空は何色？鷲田清一賞を受賞した13歳哲学や宗教、思想といった領域の著作や研究が対象の学術部門は、朝日新聞朝刊1面コラム「折々のことば」の筆者で哲学者の鷲田清一さん（75）の「所有論」（講談社）に決まった。文化全般に関する一般部門は、平井健介・甲南大経済学部教授（44）の「