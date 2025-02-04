【FLASH 春のグラビア特大合併号】 2月4日発売 価格：600円 光文社は「FLASH 春のグラビア特大合併号」を2月4日に発売する。価格は600円。表紙は乃木坂46の与田祐希さん。写真集から「自分らしさ」を追及した、卒業写真集の先行独占カットも公開する。 乃木坂46の3期生、与田祐希さんの3rd写真集「ヨーダ」が2月12日に発売される。全編オース