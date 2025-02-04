¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ÇÃÏÊýÁÏÀ¸¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¡¢½é¤á¤Æ¤Î¡Ö»Í¹ñ¥¯¥ëー¥º²ñµÄ¡×¤¬¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡È»Í¹ñ¥¯¥ëー¥º²ñµÄ¡É½é³«ºÅ¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ÇÃÏÊýÁÏÀ¸¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÃÏÊý¤ÎÅÔ»ÔÉô¤â¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡Ú¹áÀî¡Û ²ñµÄ¤Ë¤Ï¹ÔÀ¯¤ÎÍ¶Ã×Ã´Åö¼Ô¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¯¥ëー¥º»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë´ë¶È¤¬¾·¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ »Í¹ñ4¸©¤Ø¤Î¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤Î´ó¹Á¤Ï2023Ç¯¤Ë109