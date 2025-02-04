日本サッカー協会(JFA)は4日、ポルトガル開催のU16アルガルベカップ2025に臨むU-16日本代表メンバーを発表した。U-16日本代表は2026年のU-17ワールドカップを目指すチームで、小野信義氏が指揮を執る。ポルトガル遠征メンバーにはFW高木瑛人(鹿島Jrユース)、FW梶山蓮翔(FC東京U-15むさし)などの新高校1年生や、早生まれの高校1年生DF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島アントラーズユース)などが名を連ねた。初戦は今月13日のU-16ドイ