日本サッカー協会(JFA)は4日、天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会の概要を発表した。決勝は11月22日を予定している。浦和レッズが6月から7月にかけて開催されるクラブワールドカップに出場するスケジュールの都合で、同チームは4回戦からの登場となる。このため通常J2勢が登場しない1回戦には都道府県代表チームのほか、昨季J2リーグ15位から17位までの水戸ホーリーホック、大分トリニータ、愛媛FCとJ2昇格組のRB大宮