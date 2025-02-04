サムスン電子のイ・ジェヨン会長がOpenAIのサム・アルトマン最高経営責任者（CEO）、ソフトバンクグループの孫正義会長と3者会談を行う。【注目】9年続いた“司法リスク”…サムスン会長、控訴審でも無罪2月4日、財界によると、イ会長は同日午後、ソウルのサムスン電子瑞草（ソチョ）社屋で孫会長、アルトマンCEOと会い、人工知能（AI）分野での協力について議論する。この会談はアルトマンCEOの訪韓に合わせて行われ、孫会長はこ