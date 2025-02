■2月6日から2月9日には大阪公演(クールジャパンパークWWホール)も 【写真】佐久間大介ら『Fiend/Friend in 20faces』出演者の衣装姿集合ショット 朗読劇・ノサカラボReading Echoes『Fiend/Friend in 20faces』のX(旧Twitter)にて、衣装姿の出演者集合ショットが公開された。 『Fiend/Friend in 20faces』には山寺宏一・山口勝平・井上和彦・大塚明夫・梶裕貴・佐久間大介(Snow Man)が出演。遠藤平