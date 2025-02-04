【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■スペシャルライブ『J-WAVE presents TAKANAWA GATEWAY CITY SPECIAL LIVE feat. 羊文学』も開催！ 羊文学が、3月27日にオープンする高輪ゲートウェイ駅直結の国内最大規模のエキマチ一体の街「TAKANAWA GATEWAYCITY」内の「未来体験シアター」のオリジナル楽曲タイアップを務める。楽曲は今春、配信でもリリースされる予定だ。 未来体験シアターは、TA