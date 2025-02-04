兵庫県姫路市は4日、優れた著書や研究に贈る第37回和辻哲郎文化賞の受賞作を発表した。一般部門は平井健介甲南大教授（44）の「日本統治下の台湾―開発・植民地主義・主体性―」、学術部門は哲学者鷲田清一大阪大名誉教授（75）の「所有論」が選ばれた。姫路市によると、平井氏は日本統治時代の台湾史を利益配分の不平等性や統治される台湾の人たちの主体性といった観点で論じた。鷲田氏は「所有」という概念を哲学や歴史学、