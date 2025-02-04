衆院予算委で答弁する石破首相＝4日午後石破茂首相は4日の衆院予算委員会で、SNSで拡散する偽情報対策の必要性を強調した。「あっという間に広まり、気が付くと世の中が変わる深刻な課題だ」と述べ、表現の自由に配慮しながら、大規模事業者にガイドラインを示す方針を重ねて示した。立憲民主党の山岸一生氏は、私立も含めた所得制限なしの高校授業料無償化を主張。首相は「十分な所得がある家庭も無償化する意味はあるのか。