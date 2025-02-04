Ê¢¶Ú¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê¸«¤¨¤ë¤¯¤é¤¤°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤¯¤Ó¤ì¤Þ¤ÇÈ÷¤¨¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛ¡£¤½¤ó¤ÊÍýÁÛÅª¤Ê¡Ö¤Û¤Ã¤½¤ê¥¦¥¨¥¹¥È¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ú¤ªÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û¤òÀ®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£🌼10kg¸ºÎÌ¡õ¥¦¥¨¥¹¥È¡Ý£µcm¤ò¼Â¸½¡£40Âå¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡Ú¤ªÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊ¢¶Ú¤äÂÎ´´¤ò¶¯²½¤¹¤ë±¿Æ°¤È¤È¤â¤Ë