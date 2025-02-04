映画『ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US』を巡って、主演のブレイク・ライヴリーと係争を繰り広げているジャスティン・バルドーニ。複雑な訴訟内容をファンが理解しやすいようにウェブサイトを立ち上げると宣言していたが、ついに実現したようだ。ブレイクと夫ライアン・レイノルズが彼に要求したという、責任を認める声明の草稿も明らかになった。【写真】映画はヒットしたのに・・『ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US』