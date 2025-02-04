羊文学が、3月27日にオープンする高輪ゲートウェイ駅直結・ 国内最大規模のエキマチ一体の街「TAKANAWA GATEWAYCITY」内の「未来体験シアター」オリジナル楽曲タイアップを務めることを発表した。さらに羊文学は、3月30日にTAKANAWA GATEWAY CITYの魅力発信拠点「Gateway Studio」にて実施する、「J-WAVE SAISON CARD TOKIO HOT 100」の生放送に加え、スペシャルライブ＜J-WAVE presents TAKANAWA GATEWAY CITY SPECIAL LIVE feat.