日本さくら名所100選の嵐山にある「星のや京都」各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。今回ご紹介する「星のや京都」は京都屈指の人気観光スポット、嵐山にあります。と、いっても渡月橋から約1Km離れた渓谷に立つので、四季の美しい景観と静けさの非日常を体験することができ、桜のシーズンにはしだれ桜、ソメイヨシノ、ヤマザクラなどを、喧騒から離れたゆとりある空間で思う存分お花見を楽しむことがで