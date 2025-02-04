俳優の蓮佛美沙子が主演を務めるNHK夜ドラ『バニラな毎日』（総合、月〜木後10：45ほか）の第10話が、きょう4日に放送される。【場面カット】お菓子作りの笑顔で見守る永作博美原作は賀十つばさ氏の同名小説。こだわりの洋菓子店の経営がうまくいかず、店を閉めることになった白井葵（蓮佛）。そこに現れたクセの強い料理研究家・佐渡谷真奈美（永作博美）から持ちかけられたのは、「お菓子教室」。大阪の小さな洋菓子店の厨