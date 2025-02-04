ワンダーテーブルが、シュラスコ専門店「バルバッコア」の青山本店、六本木ヒルズ店にて、2月13日(木)〜28日(金)の期間、「休日ランチタイム」及び「ディナータイム」限定で、ブラジルデザートフェアを開催する。「バルバッコア」について「バルバッコア」は、1990年ブラジル サンパウロに誕生した、グローバルな人気を誇るシュラスコ専門店。 シュラスコとは、塊のまま串に刺し岩塩のみで焼き上げたジューシーな肉を、「パサドー