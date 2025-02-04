¸¤¤¬¿Í¤Ë¹ß»²¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Î¥µ¥¤¥ó 1.¿Í¤Î´é¤ò²¼¤«¤éçÓ¤á¤ë ¸¤¤¬¿Í¤Ë¹ß»²¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢¿Í¤Î´é¤ò²¼¤«¤éçÓ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¹ß»²¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤­¡¢¿Í¤Î´é¤ò²¼¤«¤éçÓ¤á¡¢´Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£´Å¤¨¤ë¤³¤È¤Çµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¸¤¤Ë´é¤òçÓ¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¾Ð´é¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ÀµÄ¾¡¢¹ß»²¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È»×