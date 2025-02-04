¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬4Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£»®¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤Ë¿©¤Ù¤¿Ä«¿©¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÄÔ¤Ï¡Öº£Æü¤â¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»°ÃË¡¦¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö´¨¤¤¤Í Áá¤¯½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´êË¾¤òÅÇÏª¡£¡Öº£Æü¤â°ìÆü´èÄ¥¤í¡ª¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö»ä¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡×¡ÖÀö¤¤ÊªÌµ¤¯¤½¤¦ºîÀï¡×¤È»®¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤Ë¿©¤Ù¤¿Ä«¿©¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯