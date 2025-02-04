昨シーズン限りでユニホームを脱いだ元日本代表FWの柿谷曜一朗氏は、セレッソ大阪の下部組織育ちで、弱冠16歳でトップチームとプロ契約を結んだ。ジーニアスとも評された名手は当時、イングランドの超名門アーセナルへの練習参加もしていた。ABEMAが配信した「FWD Insurance Chinese New Year Cup 2025 世界選抜vs香港選抜」で解説を務めた柿谷氏は、前回の同大会でプレーした元フランス代表MFロベール・ピレスの映像が流れ