ボートレース浜名湖で１９〜２４日に開催される「プレミアムＧ１・第１回スピードクイーンメモリアル」のＰＲのため、同企業団関係者が４日、大阪支部の上田紗奈を伴い、大阪市のデイリースポーツを訪れた。今回が記念すべき第１回となる大会。各レース場の最速レースタイムを持つ選手に優先出場権が与えられ、各場推薦選手らを加えて、スピードクイーンの座が争われる。尼崎などで最速記録を持つ浜田亜理沙、開催場である浜名