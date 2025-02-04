毎月、新たに発売されるビジネス書は約500冊。いったいどの本を読めばいいのか。読書家が集まる本の要約サービス「flier（フライヤー）」で、1月にアクセス数の多かったベスト20冊を、同サービスの編集部が紹介する――。写真＝iStock.com／Wand_Prapan※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Wand_Prapan第1位：『朝1分、人生を変える小さな習慣』（リュ・ハンビン著、小笠原藤子訳、文響社）第2位：『朝の自分時間で人生はう