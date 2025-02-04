¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/04¡Û6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤¬2·î3Æü¡¢3rd EP¡ÖIVE EMPATHY¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖATTITUDE¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¡£²Î»ì¤ä¿¶ÉÕ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIVE¡¢MV¤ÇÏÃÂê¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¥¿¡¼¥óÈäÏª¢¡IVE¡¢¿·¶Ê¤Ë¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¥¿¡¼¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥óÅª»×¹Í¤¬ÅÐ¾ìÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢1·î13Æü¤Ë¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î¡ÖREBEL HEART¡×¤òÀè¹ÔÇÛ¿®¤·¡¢2·î3Æü¤Ë¤Ï¤â¤¦1¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖATTITUDE¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£¡ÖATTI