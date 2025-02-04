Mathieu Rosemain[パリ ４日 ロイター] - フランスの金融大手ＢＮＰパリバが４日発表した２０２４年第４・四半期決算は、純利益が１５．７％増の２３億２０００万ユーロ（２３億９０００万ドル）で、同社が集計したアナリスト１３人の予想平均２２億４０００万ユーロを上回った。投資銀行部門が好調だった。収入は１０．８％増の１２１億ユーロで、アナリスト予想の平均１１６億ユーロを上回った。投資銀行部門の収入は２０％