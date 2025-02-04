プロボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、31）が、年内に1階級上のフェザー級での世界タイトル戦を計画している。WBO王者は身長185センチで26戦全勝（22KO）スポーツ紙の報道によると、井上陣営は25年度に4試合を計画しているという。25年の初戦は、1月24日にスーパーバンタム級の王座防衛戦を行い、王座防衛に成功。残り3試合となるが、25年度最後の試合がフェザー級の世界タイトル戦になる見通しだ。