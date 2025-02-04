INAC神戸レオネッサで10シーズンにわたってプレーした、なでしこジャパン（日本女子代表）DF守屋都弥（もりや・みやび）選手（28）が、アメリカNWSL（ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ）のエンジェル・シティFCへ完全移籍することが決まりました。この新たなチャレンジについて、元なでしこジャパンの川上直子氏が、自身がパーソナリティーをつとめるラジオ番組で感想を述べました。奈良県出身、JFAアカデミー福島でサ