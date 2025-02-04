北朝鮮国営の朝鮮中央通信は、イスラエルがパレスチナ・ガザ地区での停戦後もヨルダン川西岸で軍事作戦を続けていることを非難する論評を配信。その中で、トランプ米大統領が示唆したガザ住民のエジプトとヨルダンへの移住案を批判した。論評は、イスラム組織ハマス、ヒズボラとの停戦後も「イスラエルの殺りく蛮行は中断されていない」と指摘。米国はそれを「庇護、助長してきた」と指弾した。さらに、ガザ住民の移住は「不当な提