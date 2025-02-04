µð¿Í¤Ï£´Æü¡¢£Ï£Â¤Ç¸µ³°Ìî¼ê¤ÎÆâÆ£µ×¤µ¤ó¤¬º£·î£²Æü¤Ë»³Íü¸©Æâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££·£¶ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌÌë¤Ï£±£°Æü¤Î¸á¸å£¶»þ¤«¤é¡¢¹ðÊÌ¼°¤Ï£±£±Æü¤Î¸á¸å£±»þ£³£°Ê¬¤«¤é»³Íü»Ô±ØÁ°¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÁÓ¼ç¤ÏÄ¹½÷¤ÎÍ³Íø¹á¤µ¤ó¡£ÆâÆ£¤µ¤ó¤Ï»³Íü¡¦ÆüÀî¹â¤«¤é£±£¹£¶£¶Ç¯Âè£±¼¡¥É¥é¥Õ¥È£±£°°Ì¤ÇÀ¾Å´¤ËÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å³¤³°¤ÇÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¡¼¥°¡×¤ÎÆüËÜ¥Á¡¼¥à¡¦Åìµþ¥É¥é¥´¥ó¥º¤ò·Ð¤Æ£±£¹£·£°Ç¯¤Ëµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¡¢