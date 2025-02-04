教員の労働時間や給与などについての法律を、50年ぶりに改正するため、今の国会で審議が始まるのを前に、4日、現役の教員などが国会議員に、教員の現状を訴えました。岐阜県の現役の県立高校教員西村祐二さん「今、教職の魅力を取り戻すために必要な三つの柱は、残業削減であり、残業削減、残業削減誰も気を病むことがない、心を病むことがない、そういった教育現場にいち早くしていただきたい」「これからの国会（審議）が教員