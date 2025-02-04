¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¡Ê29¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤Ê¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÖÅöÆü¤ª½Ë¤¤½ÐÍè¤Æ¸÷±É¤À¤è¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢º£·î3Æü¤Ë28ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î°æ·å¹°·Ã¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÅÁÀâ¤ÎÆ¬æÆ¡×¤Ç¶¦±é¸å¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ï°ì½ï¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òËþµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È