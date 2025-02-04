【ソウル聯合ニュース】韓国の音楽グループ、ＢＩＧＢＡＮＧ（ビッグバン）のＧ−ＤＲＡＧＯＮ（ジードラゴン）が２５日に３枚目のソロフルアルバム「Ｕｂｅｒｍｅｎｓｃｈ」をリリースする。所属事務所が４日、発表した。ソロフルアルバムのリリースは２０１３年９月に発売した「ＣＯＵＰＤ'ＥＴＡＴ」以来、１１年５カ月ぶりとなる。アルバム名は哲学者ニーチェが提唱した概念「超人」から取った。所属事務所は「Ｇ−ＤＲ