第11回ポプラ社新人賞受賞作品『つぎはぐ、さんかく』（ポプラ社）の文庫版が、2025年2月5日に発売される。 【画像】小川糸らの推薦コメントはこちら 第11回ポプラ社新人賞で、選考員の満場一致で選ばれた本書。著者の菰野江名（こものえな）は、現役の裁判書記官でありながら本作で作家デビューした。単行本刊行時は、TBSテレビ「王様のブランチ」をはじめ、毎日新聞やダ・ヴィンチWebなど多くのメディアでも紹介され