◆福岡県高校バスケットボール新人大会決勝リーグ福岡第一66―58福岡大大濠（2月2日、アクシオン福岡）福岡第一が福岡大大濠戦で1年1カ月ぶりに白星を挙げた。県新人大会男子決勝リーグ最終戦は2勝を挙げた両校が激突。第一は1クオーター（Q）を9―23で終える苦しい展開から、途中出場のガードコンビ崎浜秀寿と山口銀之丞（ともに2年）が攻守に貢献し、3Qに逆転し競り勝った。福岡大大濠戦で1年1カ月ぶりの勝利を挙げ笑顔の