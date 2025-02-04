4日、ブランド力の強化を目指し、マツダは東京・南青山にブランド体感施設をオープンすると発表しました。 マツダの毛籠社長は、今月6日にオープンする「MAZDA TRANS AOYAMA」について、発信拠点を設け、ブランド力の強化を図っていきたい考えを示しました。 ■マツダ毛籠社長 「走る喜びを提供する、そういう価値のある車を提供することで人々の生活が豊かになってほしい。お客様とふれ合うこういった施設やイベン