【ソウル聯合ニュース】韓国の劉相任（ユ・サンイム）科学技術情報通信部長官は４日、この日ソウル市内で行われるサムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長と米オープンＡＩのサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）、ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）の孫正義会長兼社長による会合と関連し、アルトマン氏はスケジュールの関係で会えない見通しだが、孫氏との会合は計画していると明らかにした。ただ、日程など詳細につ