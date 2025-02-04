¥¿¥ì¥ó¥È¤Îµ×ËÜ²íÈþ¡Ê66¡Ë¡¢½÷Í¥¤ÎÂç¸Ð¤»¤·¤ë¡Ê41¡Ë¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥Ö¥ë¼ç±éÉñÂæ¡ÖÆÇÌô¤ÈÏ·¾î¡×¡Ê3·î27Æü¡Á4·î4Æü¡¢Åìµþ¡¦»°±Û·à¾ì¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë1941Ç¯¤Ë¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¡¼¤Ç½é±é¤µ¤ì¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¶Ó¿¥°ìÀ¶¤¬±é½Ð¤òÌ³¤á¡¢¥¢¥Ó¡¼¡Êµ×ËÜ¡Ë¤È¥Þ¡¼¥µ¡ÊÂç¸Ð¡Ë¤ÎÏ·»ÐËå¤¬·«¤ê¹­¤²¤ë¾×·â¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È»ÐËå¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤¿¤Á¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£ºÂÄ¹¤Îµ×ËÜ¤Ï¡¢¡Ö3Ç¯Á°¤Ë¾å±é¤·¤Æ