衆院予算委員会で、自席から質問者を見据える石破首相＝４日、国会内４日の衆院予算委員会で、石破茂首相が野党議員の質問中に自席から反論し、安住淳委員長から注意を受ける場面があった。自民党旧安倍派の元会計責任者が参考人招致に応じないことなどを巡り批判にさらされ、いら立ちをあらわに。この日は６８歳の誕生日だったが、“ハッピー”とはほど遠い心境だったようだ。立憲民主党の米山隆一氏から「自民党総裁として元