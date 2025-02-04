錦織一清（59）が演出を手がける舞台「毒薬と老嬢」（3月27日〜4月4日、日本橋三井劇場）の取材会が都内で行われ、ダブル主演の久本雅美（66）女優の大湖せしる（41）や、元SKE48の惣田紗莉渚（32）らが出席した。1941年（昭16）にブロードウェイで初演され、3年半のロングランを経て、映画化もされた傑作ブラック・コメディー。安楽死や高齢化社会への風刺も含んだテーマは現代日本を始め世界各地のプロダクションで上演が重ねら