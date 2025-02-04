【マイニンテンドーストア Annapurna Interactiveタイトルセール】 期間：3月1日23時59分まで Annapurna Interactiveは、同社のNintendo Swicth用タイトルを対象としたセールをマインテンドーストアにて実施している。期間は3月1日23時59分まで。 今回のセールには、猫を主人公としたアドベンチャー「Stray」、オープンワール