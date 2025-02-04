1989年に放送開始したアニソンラジオ番組『青春ラジメニア』（ラジオ関西）が、2回目となる番組発のクラウドファンディングを1月4日から2月3日まで1か月間にわたり実施しました。開始後10分と、昨年を上回る早さで目標金額の220万円を突破。電撃的なスタートダッシュを切ると、最終日には前年の支援総額1118万2500円を上回り、911人の支援者から1164万5550円の支援が集まる結果となりました。ラジメニアクラファン2025最終結果