3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。1月28日（火）の放送では、プロポーズのタイミングに悩む生徒（リスナー）と直接電話を繋ぎ、アドバイスを送りました。パーソナリティの石原慎也（Saucy Dog）石原：生徒のみんなの普通を受け止める「Saucy LOCKS!」のメイン授業「普通にしんどい」