高松北警察署(資料) 2024年12月7日深夜に岡山県に住む男性(21)を誘い出し、現金180万円を脅し取った疑いで、香川県に住む16歳～21歳の男女3人が再逮捕されました。 警察によりますと、16歳の少女がSNSアプリで男性を誘い出し、その後、21歳の男と19歳の女が加わり、高松市の路上などで「お前は未成年に手出したんやぞ」「犯罪者や」などと脅して現金を取ったということです。 警察の調べに対し、3人は容疑を認めて