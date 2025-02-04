2030年代前半の供用開始を目指し検討が進む、JR静岡駅南口駅前広場の再整備について、2月3日、基本計画案が示されました。静岡駅南口前のロータリーは、バスやタクシー、一般車の乗降で込み合うほか、歩道も狭く、長年の課題となっています。市は、政令市の玄関口にふさわしい空間に変えていくため、これまで、有識者や地元関係団体などでつくる委員会で検討してきました。そして、市は3日、駅南口広場の再整備